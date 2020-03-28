У Росії кількість випадків інфікування Covid-19 перевищила 1200

За добу в Росії виявили 228 нових випадків зараження на коронавірус, таким чином, загальне число хворих у країні сягнуло 1245.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативний штаб з запобігання поширення коронавірусної інфекції в Росії.

«У Росії за добу виявлено 228 нових випадків зараження на коронавірус у 26 регіонах, загалом їх вже 1264», - повідомляє штаб.

При цьому слід врахувати, що раніше 19 випадків Covid-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму, зокрема й у Севастополі. Зважаючи на це, загальна кількість інфікованих у Росії становить 1245. Однак ці показники можуть уточнюватися, оскільки в нових даних за 28 березня не зазначено, чи були нові інфіковані зафіксовані в Криму.

Повідомляється, що із 228 нових випадків 114 зареєстровані в Москві, 36 - у Московській області, 11 - в Петербурзі. Одужали на даний час 49 осіб.

У оперштабі підтвердили смерть четвертої пацієнтки з коронавірусом в Москві, про яку повідомлялося напередодні. За межами Москви зафіксована смерть від коронавірусу в Оренбурзі.