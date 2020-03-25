У Росії офіційно визнали перші смерті від Covid-19

У столиці РФ Москві померли двоє пацієнтів з коронавірусною інфекцією і пневмонією.

Про це повідомляє в Telegram Оперативний штаб Москви.

«У Москві померли два пацієнти літнього віку з позитивним тестом на коронавірус. Пацієнти 88 і 73 років, діагнози були поставлені прижиттєво. Крім того, у них була підтверджена пневмонія, були супутні патології », - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня повідомлялося про смерть пацієнтки літнього віку в Москві, у якої був позитивний тест на коронавірус. Але пізніше московська влада заявила, що причиною смерті жінки стало серцево-судинне захворювання, відірвався тромб.

Таким чином, два підтверджені летальні випадки в Москві є першими офіційно підтвердженими випадками смерті від Covid-19 у Росії.

Всього в РФ станом на середу зареєстровано 651 офіційно підтверджений діагноз Covid-19.

Президент РФ Володимир Путін у середу підписав указ "Про оголошення в Російській Федерації неробочих днів". Згідно з ним, встановлюються неробочі дні з 30 березня по 3 квітня зі збереженням за працівниками заробітної плати. Однак указ не поширюється на працівників безперервно діючих організацій; медичних і аптечних організацій; організацій, що забезпечують населення продуктами харчування і товарами першої необхідності; організацій, які виконують невідкладні роботи в умовах надзвичайних обставин, в інших випадках, що ставлять під загрозу життя або нормальні життєві умови населення; організацій, що здійснюють невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні роботи.