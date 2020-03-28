Від коронавірусу померли четверо пасажирів лайнеру MS Zaandam

На круїзному лайнері, що стоїть на карантині біля тихоокеанського узбережжя Панами від пневмонії, викликаної коронавірусом, померли четверо осіб.

Про це пише The Telegraph.

"Четверо пасажирів загинули на борту круїзного лайнера, що тепер перебуває біля узбережжя Панами, тести ще двох людей на борту корабля на коронавірус виявилися позитивними", - йдеться у повідомленні.

Лайнер намагався перетнути Панамський канал, але уряд Панами відмовив йому в доступі до каналу з санітарних міркувань. Понад 130 осіб на борту мають симптоми коронавірусної інфекції.

Як запевняє круїзний оператор, ніхто не сходив з судна з 14 березня. 22 березня, коли частина пасажирів почала повідомляти про подібні ГРВІ симптоми, судно запровадило захисні заходи, зокрема, наказавши всім пасажирам самостійно ізолюватися у своїх каютах.

Як повідомлялося, станом на 28 березня у світі коронавірусом захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали та 27 370 померли.