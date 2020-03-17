Українці з Grand Princess повернулися додому - МОЗ

Українці - члени екіпажу круїзного лайнера Grand Princess пройшли карантин та повернулися зі США.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"В аеропорту “Бориспіль” приземлився борт із 46 українцями з круїзного лайнера", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу ні в кого не виявлено.

Також усі прибулі витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень, наголошують у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. Кожному пасажиру довелося пройти первинний тест на зараження вірусом COVID-19.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

Фото: CNN