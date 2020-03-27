Німеччина виділяє найбільшу в історії допомогу бізнесу - 156 мільярдів

Німецький бундесрат, представництво 16 федеральних земель, схвалив 27 березня виділення багатомільярдного пакету допомоги національній економіці в умовах кризи, спричиненої поширенням коронавірусу.

Проголосований він був одностайно, без дебатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Антикризовий пакет є найбільшим в історії ФРН. На проведення заходів було ухвалено додатковий державний бюджет у розмірі 156 млрд євро. Гроші планується залучити шляхом розміщення на фондовому ринку державних облігацій.

Пакет передбачає, зокрема, загальнонаціональну програму підтримки мікропідприємств (до 5 осіб) і самозайнятих обсягом 50 мільярдів євро. Мікропідприємства можуть отримати одноразово до 9 тис. євро строком на 3 місяці. Фірми з кількістю працівників до 10 осіб можуть розраховувати на суму до 15 тисяч. Гроші призначені насамперед для оплати оренди приміщень, взятого в лізинг устаткування і виплати по кредитах.

Антикризовий пакет обсягом 156 млрд євро прийнято в турборежимі: у понеділок його запропонував уряд, у середу ухвалив Бундестаг, у п’ятницю – остаточно затвердив Бундесрат.

Тим часом канцлер Анґела Меркель закликала співвітчизників набратися терпіння, адже «на даний час немає підстав вести мову про послаблення заходів».

Як повідомлялося, заходи, які максимально обмежують контакти людей, були запроваджені в Німеччині минулого понеділка.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 556 019 осіб, з них 128 717 одужали і 25 226 померли.