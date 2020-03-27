Авіаперевезення під час кризи: Єврокомісія розробила нові інструкції

Єврокомісія оприлюднила нові інструкції з організації важливих транспортних перевезень на період кризи щодо Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

"На вантажні авіаперевезення припадає близько 35% світової торгівлі, вони є ключовою частиною вантажного транспорту й критичним додатком до морських та наземних перевезень. Ми пропонуємо конкретні дії, які дозволять продовжувати такі послуги, включаючи пасажирські літаки. Товари, що мають часові обмеження для використання, як медикаменти, мають перевозитися повітрям. Ухвалені сьогодні інструкції пропонують усунути або гнучко підходити до заборони на польоти вночі або слотові обмеження в аеропортах, а також спеціальні заходи щодо поводження з екіпажами", - зауважила єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан.

Зокрема, пропонується надати право на польоти для додаткових вантажних операцій з-поза меж ЄС, на які зазвичай поширюються обмеження, навіть якщо такі перевезення здійснюються пасажирськими літаками. Екіпажі таких літаків мають бути позбавлені обмежень на подорожі, якщо в них немає симптомів захворювання.

Такі заходи, наголошують у Єврокомісії, є тимчасовими та розраховані на період до завершення кризи.

"Єврокомісія також закликає всі треті країни утримуватися від непотрібних заборон на вантажні авіаперевезення, надто якщо такі заборони будуть суперечити вже укладеним угодам. У спільних інтересах зберегти перевезення товарів за всією ланкою постачання товарів, включаючи критично важливі та невідкладні, такі як медичні поставки", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.