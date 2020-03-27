Євросоюз закликає до негайного припинення вогню в Афганістані

У зв’язку із черговим загостренням збройного протистояння в Афганістані, яке загрожує зірвати міжнародні зусилля з нормалізації ситуації в цій країні, Європейський Союз закликав всі сторони конфлікту до негайного та постійного припинення вогню.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Всупереч досягнутим в Доха домовленостям, військові та терористичні атаки продовжуються по усьому Афганістану. Після останньої атаки в місті Забул (Zabul) десятки цивільних людей були вбиті або отримали поранення на місці поклоніння Гурудвара в Кабулі, внаслідок прямого нападу на сикхську спільноту Афганістану. ЄС засуджує такі дії у можливо рішучих термінах та надсилає співчуття родинам жертв», - йдеться у заяві речника ЄС.

Як зазначає документ, ЄС буде продовжувати надавати допомогу у захисті, розвитку прав людини та у дотриманні фундаментальних свобод для всіх афганців, включаючи етнічні та релігійні меншини. Такі зусилля є необхідними, щоб запустити процес, який має принести мир, толерантність та стабільність для всієї країни, і гарантувати свободу віросповідання для всіх народів Афганістану.

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«Зараз більше ніж будь-коли раніше Афганістан потребує припинення вогню. Це довгострокова вимога переважної більшості афганців, яка знаходить потужну підтримку з боку ЄС. Генеральний секретар ООН (Антоніу - ред.) Гутерреш закликав до глобального припинення вогню з тим, щоб дозволити надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам населення, що надає додатковий імпульс для невідкладного вирішення цієї ситуації в Афганістані», - наголошується у документі.