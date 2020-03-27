Обнулення строків Путіна не схвалює половина росіян

Думки росіян про поправку до Конституції про обнулення президентських строків розділилися майже порівну: 48% «за», 47% «проти».

Це випливає з даних опитування "Левада-центру".

Поправку, що дозволяє Володимиру Путіну обратися ще на два строки, схвалюють 48% респондентів (з них «виразно так» - 23%), не схвалюють - 47% (з них «виразно немає» - 30%).

При цьому бачити Путіна на посту президента після 2024 року хотіли б 46% росіян. У липні 2019 року таку відповідь дали 54% опитаних, йдеться в дослідженні.

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При цьому майже у чверті росіян прийняття поправки про обнулення термінів не викликало ніяких особливих почуттів, 20% зазнали обурення. В цілому позитивні емоції (задоволення і надію) висловив 31% опитаних, негативні (подив і обурення) - 36%, зазначають соціологи.

У січневому опитуванні "Левада-центру" 47% росіян висловили думку, що поправки до Конституції вносяться в інтересах самого Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі й після 2024 року.