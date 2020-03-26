Країни G7 говорили про притягнення Росії до відповідальності за агресію в Україні

Під час засідання міністрів країн Великої cімки (G7), що відбулось 25 березня, багато уваги приділялось обговоренню питання відповідальності Росії за агресію в Україні.

Про це журналістам заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє Голос Америки.

«Група багато говорила про притягнення Росії до відповідальності за агресію в Україні… Справжній прогрес на сході України має початись з того, що Росія почне виконувати свої зобов‘язання», - заявив він.

Помпео також наголосив на тому, що США ніколи не визнають територіальні претензії Росії на Крим.

«Я повторив просту правду: Крим - це Україна. Сполучені Штати ніколи не визнають спроби Росії його анексувати», - додав посадовець.

Через пандемію коронавірусу, засідання відбувалось у форматі конференц-дзвінка, хоча раніше його планували провести в американському Піттсбурзі.

«Віртуальна зустріч міністрів G7 - це не те, як ми бачили засідання, коли планували його», - відзначив Помпео.

Найбільше уваги під час засідання приділялось стримуванню пандемії коронавірусу.

За повідомленнями ЗМІ, країни-учасниці планували виступити із спільною заявою стосовно пандемії.

Однак, як першим повідомило видання Der Spiegel, посилаючись на урядові джерела, домовленості про спільну заяву не було досягнуто через наполягання американської сторони, щоб вірус назвали за назвою китайського міста Ухань, де розпочалась епідемія. Інші країни виступили проти такої позиції.