В Ірані заборонили поїздки між містами

В Ірані з 26 березня заборонені поїздки громадян між містами через зростання кількості загиблих внаслідок епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

"В Ірані повідомили про 157 нових смертей через коронавірус, таким чином, офіційна кількість загиблих збільшилася до 2234-х осіб, запроваджено заборону на міжміські поїздки, аби стримати розповсюдження епідемії", - йдеться у повідомленні.

Нерезидентів не пускатимуть у міста на підставі реєстрації їхніх автомобілів та посвідчень водіїв, порушників штрафуватимуть, а їхні автівки конфісковуватимуть.

Речник міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур зазначив, що за останні 24 годин підтверджено 2389 нових випадків інфікування, тож загальна кількість хворих зросла до 29 406.

"На щастя, 10 457 інфікованих одужали та вже виписані з лікарень", - сказав урядовець.

Джаханпур заявив, що швидкість поширення коронавірусу та кількість інфікованих в Ірані "стабільно зростають".

За даними Worldometers, станом на 14.00 26 березня у світі зафіксовано 487 452 випадки зараження коронавірусом, з них 22 028 летальних, 117 582 особи одужали.