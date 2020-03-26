В Ірані перевірку на коронавірус пройшли понад 47,5 мільйона осіб

Міністр охорони здоров'я Ірану Саїд Намакі заявляє, що в рамках плану щодо виявлення громадян з ознаками коронавірусної інфекції обстежили понад 47,5 мільйона іранців.

Про це повідомляє IRNA.

"З моменту створення плану скринінг пройшли понад 47,5 млн осіб", - наголосив міністр.

Раніше, 22 березня, Намакі повідомив про скринінг і перевірку понад 32 млн іранців у рамках плану з виявлення пацієнтів із коронавірусом.

За даними Worldometers, станом на 13:45 26 березня в світі зафіксовано 487 434 випадки зараження на коронавірус, з них 22,026 летальних, 117 577 осіб одужали.

Кількість інфікованих на коронавірус в Ірані, за даними цього ресурсу, досягла 29 406 осіб, 2234 з яких загинули. Зафіксовані також 10 457 випадків випадків одужання серед тих, що захворіли.

Фото: mehrnews.com