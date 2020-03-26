Сенат США ухвалив пакет на $2 трильйони для пом'якшення наслідків коронавірусу

Після тривалих переговорів між республіканцями й демократами, верхня палата Конгресу США ухвалила історичний законопроєкт з фінансуванням у $2 трильйони для пом'якшення наслідків від коронавірусу для економіки країни.

Голосування відбулося в ніч проти четверга, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Це один із найбільших пакетів економічної допомоги за всю історію Сполучених Штатів. Як заявив лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл, ці вливання є "інвестицією воєнного часу" в підтримку держави.

Ключові елементи законопроєкту передбачають, у тому числі, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від припинення виробництва та надання послуг, а також підвищення рівня безробіття.

Далі законопроєкт має розглянути Палата представників. Голосування по ньому сплановане на п'ятницю, 27 березня. Очікується, що законодавці в нижній палаті схвалять документ, оскільки керівництво обох партій у Конгресі США дійшло принципової згоди щодо нього.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що підпише закон, які тільки він надійде до Білого дому.