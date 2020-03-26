Коронавірус у Туреччині: інфікованих вже майже 2,5 тисячі, 59 померлих

За минулу добу в Туреччині в результаті інфікування коронавірусом померло ще 15 людей, загальна кількість смертей склала 59. Нових випадків інфікування - 561, загалом - 2433.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"За останні 24 години було зроблено 5035 тестів. Позитивні з них - 561. 15 наших пацієнтів померли. Кількість пацієнтів, яких ми втратили склала 59. Загальна кількість пацієнтів - 2433", - повідомив міністр.

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Нагадаємо: Туреччина продовжує вживати заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема у середу було прийняте рішення про продовження періоду дистанційного навчання до 30 квітня.

Фото: АА