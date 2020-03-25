У Швейцарії нарахували вже понад 10 тисяч хворих на коронавірус

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Швейцарії досягла 10 388, а число летальних випадків - 143.

Про це повідомляє SWI.

"Станом на 25 березня у 10 388 людей підтверджена хвороба, а 143 особи померли, згідно з загальною статистикою всіх кантонів", - йдеться у повідомленні.

Федеральне управління охорони здоров’я Швейцарії заявило, що кількість підтверджених випадків зростає так швидко, що важко наводити точні показники. У Швейцарії щодня проводять понад 6000 тестів. Експерти попереджають, що випадки захворювання продовжуватимуть зростати.

Читайте також: Зеленський обговорив із президентом Швейцарії спільне виробництво апаратів ШВЛ

Уряд наполегливо рекомендує особам з хронічними захворюваннями та людям старшим 65 років залишатися вдома. Деякі кантони пішли далі, заборонивши людям старшим 65 років взагалі залишати свої оселі, за винятком візитів до лікарів або двогодинних прогулянок на самоті.

Як повідомлялося, у всьому світі зареєстровано понад 458 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом, з яких щонайменше 113 тисяч 776 осіб вилікувалися, кількість летальних випадків становить 20 799.

Фото: pixabay.com