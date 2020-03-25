Федерер під час пандемії пожертвує ₣1 мільйон родинам Швейцарії

Четверта "ракетка" світу швейцарський тенісист Роджер Федерер пожертвує мільйон швейцарських франків (близько 1,021 мільйона доларів) родинам, які потребують допомоги під час пандемії коронавірусу.

Про це Роджер Федерер повідомив у своєму Instagram.

"Це важки часи для всіх, і ніхто не повинен залишатися осторонь. Ми з Миркою особисто вирішили пожертвувати мільйон швейцарських франків для найбільш вразливих сімей Швейцарії. Наш внесок - це лише початок. Ми сподіваємося, що інші також можуть долучитися до підтримки ще більшої кількості сімей, які цього потребують. Разом ми зможемо подолати цю кризу. Будьте здорові", - написав тенісист.

У Швейцарії на сьогодні зареєстровано майже 10,5 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією (145 - померли).

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Сьогодні стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом серед тенісистів-професіоналів. 20-річний бразилець Тьяго Сейбот Вайлд здав позитивний тест на Covid-19. "Я заразився коронавірусом. Уже тиждень перебуваю на самоізоляції і дотримуюся рекомендацій лікарів. Хочу нагадати вам, що краще нині залишатися вдома. Подбайте також про своїх рідних", - написав він у Twitter.

Фото: instagram/rogerfederer