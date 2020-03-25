Меркель зробили другий тест на коронавірус

Результат другого тесту на наявність коронавірусу, який був проведений канцлеру ФРН Ангелі Меркель, також виявився негативним.

Про це заявив її речник Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Результат другого тесту негативний", - поінформував Зайберт.

Перший тест було зроблено 23 березня, наступний планується зробити на початку наступного тижня.

Наразі глава уряду виконує свої обов’язки, перебуваючи на домашньому карантині, на який вона добровільно пішла в неділю, після того, як стало відомо, що лікар, у якого вона була минулої п’ятниці, заражений коронавірусом.

Зокрема, у середу Меркель провела телефонні перемовини з головою КНР Сі Цзіньпіном, з яким обговорила спільні кроки з подолання пандемії. У четвер, 26 березня, запланована її участь у відео-саміті країн Великої двадцятки, яка також буде присвячена проблематиці навколо кризи, спричиненої коронавірусом.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

Фото: DPA