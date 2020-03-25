У США в учасника вечірки проти карантину виявили коронавірус

В американському штаті Кентукі група молодих людей влаштувала вечірку, щоб показати незгоду з запровадженими владою карантинними обмеженнями на тлі пандемії коронавірусу. Після вечірки в одного з її учасників діагностували коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

"Щонайменше одна людина у Кентукі захворіла після коронавірусної вечірки за участю групи молодих людей", - повідомив губернатор штату Енді Бішер.

За його словами, учасники вечірки навмисно зібралися разом, вважаючи, що їх не здолає недуга.

У цьому зв'язку губернатор закликав молодих людей не ігнорувати рекомендації щодо самоізоляції, оскільки людина може поширювати коронавірус, навіть не маючи симптомів.

Бішер зазначив, що у Кентукі наразі зареєстровано 163 випадки коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА