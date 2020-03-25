У США в учасника вечірки проти карантину виявили коронавірус
Про це повідомляє CNN.
"Щонайменше одна людина у Кентукі захворіла після коронавірусної вечірки за участю групи молодих людей", - повідомив губернатор штату Енді Бішер.
За його словами, учасники вечірки навмисно зібралися разом, вважаючи, що їх не здолає недуга.
У цьому зв'язку губернатор закликав молодих людей не ігнорувати рекомендації щодо самоізоляції, оскільки людина може поширювати коронавірус, навіть не маючи симптомів.
Бішер зазначив, що у Кентукі наразі зареєстровано 163 випадки коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.
В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
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