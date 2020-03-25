У Бельгії за добу від коронавірусу померли пів сотні людей

Кількість загиблих від коронавірусу у Бельгії з початку епідемії сягнула 178 людей, лише протягом минулої доби зареєстровано 56 смертей від цієї хвороби.

Такі дані у середу, 25 березня, під час щоденної пресконференції оприлюднили у Національній кризовій раді Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після двох днів пониження цифри захворювання на коронавірус у Бельгії знову злетіли. 56 нових випадків смерті були зареєстровані за останні 24 години, це найбільша кількість загиблих за один день з початку епідемії. Загальна кількість смертей від вірусу легень сягнула, таким чином, 178. Водночас швидко зростає кількість звернень людей до лікарень», - повідомив бельгійський вірусолог Стівен Ван Гухт (Steven Van Gucht).

За його інформацією, за минулу добу були госпіталізовані ще 434 людини, що збільшило загальну кількість людей, які знаходяться у лікарнях, до 2152. При цьому 474 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Вчора ці цифри складали, відповідно, 1859 пацієнтів у шпиталях та 381 – у реанімаційних відділеннях. Тобто, кількість людей, яких потрібно рятувати, зросла за добу на 93 особи.

Всі люди, які померли від коронавірусу, є літніми людьми, хоча є кілька фактів загибелі людей, молодших за 65 років.

Протягом 24 годин в Бельгії виявлено 668 нових випадків захворювання на Covid-19, таким чином, з початку епідемії кількість інфікованих сягнула 4937 осіб.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: AA