В Німеччині за добу - 4118 нових випадків коронавірусу, 32 померлих

Кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у Німеччині перевищила 31,5 тисячі, за добу хвороба забрала життя 32 людей.

Про це поінформував на традиційному вже брифінгу президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До сьогодні (25 березня) зареєстровано 31 554 випадки інфікування, збільшення - на 4118 порівняно з попереднім днем. Померло до сьогоднішнього дня 149 людей, приріст кількості жертв за останню добу - 32. Одужали щонайменше 5600», - розповів Вілер.

За його словами, захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення.

Середній вік інфікованих – 54 роки, середній вік жертв – 81 рік.

При цьому Вілер підкреслив, що «також молоді і здорові люди можуть важко переносити захворювання та навіть померти; це трапляється рідко, але це може статися». Він вважає, що до лікаря треба звертатися, коли є утруднення з диханням.

Низьку, порівняно з іншими країнами, смертність професор Вілер пояснює кількома факторами: в Німеччині рано виявили початок зараження, роблять дуже багато тестів, а також те, що вдається поки що запобігати масовому захворюванню на Covid-19 старих людей.

Утім, попередив Вілер, Німеччина стоїть на початку епідемії, отже кількість жертв буде зростати. У той же час він оптимістично настроєний щодо результатів тих заходів, які проводяться в країні.

Президент RKI не виключає похибку в даних Інституту, який зводить інформацію, що надходить у електронному вигляді з усієї країни.

Університет Джона Гопкінса (США), який використовує іншу методику, дає дещо вищі цифри щодо Німеччини: 33 593 інфікованих і 164 померлих.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА