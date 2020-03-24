У Німеччині за добу - 4764 нових випадки коронавірусу

Протягом минулої доби кількість інфікованих вірусом Covid-19 у Німеччині зросло на 4764.

Про це свідчить статистика Інституту Роберта Коха (RKI).

Станом на 00 годин 24 березня загальна кількість інфікованих у республіці становила 27 436, 117 людей померли.

Водночас Університет Джона Гопкінса (США) дає цифру в 29 560 інфікованих і 126 смертних випадки. Одужали 453 особи (RKI не дає дані щодо одужань).

Німеччина наразі є п'ятою у світі країною з найбільшою кількістю інфікованих. Водночас експерти звертають увагу на відносно низький рівень смертності у цій країні.

За даними сайту Worldometers, станом на 12:47 ранку 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.

Фото: AA