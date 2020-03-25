Міністри МЗС G7 поговорять про Україну

Глави МЗС країн Великої сімки проведуть віртуальну зустріч для обговорення епідемії COVID-19 й інших глобальних проблем, в тому числі конфлікту в Україні.

Про це повідомили в офісі міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністр та його колеги обговорять колективну відповідь на епідемію COVID-19, а також міжнародні питання миру й безпеки, зокрема пов’язані з Афганістаном, Іраком, М’янмою, Північною Кореєю, Сирією, Україною та Росією”, - розповіли у Шампаня.

У відомстві додали, що зустріч “стане можливістю обмінятися поглядами стосовно загроз демократії, у тому числі іноземним втручанням, а також поговорити про утиски прав людини, тероризм й захист заснованого на правилах міжнародного порядку”.

Нагадаємо: зустріч міністрів закордонних справ пройде 25 березня у форматі відеоконференції.