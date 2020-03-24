Румунія вводить тотальний карантин: людям 65+ заборонили виходити з дому

Румунія з 25 березня запроваджує тотальний карантин для боротьби з коронавірусом Covid-19 на території країни.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Romania Journal.

"Ми щойно закінчили робочу сесію з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном та міністрами внутрішніх справ, оборони та охорони здоров'я (...) Ми домовилися про необхідні додаткові заходи для обмеження поширення коронавірусної інфекції", - сказав Йоганніс.

Зокрема було домовлено, що, починаючи з опівночі 25 березня, жителям буде дозволено виходити з будинку лише для того, щоб придбати їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Людям, старшим 65 років, буде повністю заборонено покидати свої будинки.

Особи, які перебувають на карантині або в ізоляції, будуть носити спеціальні електронні пристрої, за допомогою яких можна буде дізнатися чи покидали вони місце проживання.

Більше того, румунська влада вирішила задіяти армію для забезпечення виконання цих нових обмежень. Вони приєднаються до поліції.

За даними сайту Worldometers, станом на 16:04 24 березня у світі зареєстрували 395 753 випадки зараження коронавірусом, з яких 103 736 осіб одужали і 17 234 людини померли.

В Румунії кількість хворих на коронавірус становить 762, також зафіксовано 8 смертей.

Фото: АА