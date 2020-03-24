Пекін посилює карантинні заходи для приїжджих

У Пекіні посилюють карантинні заходи для приїжджих.

Про це йдеться в заяві міської влади Пекіна, повідомляє CNA.

«Всі люди, які в'їжджають у китайську столицю, будуть проходити централізований карантин і перевірку на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, при в`їзді до міста ті, хто прибув з-за кордону в Китай упродовж останніх 14 днів, будуть проходити тести на наявність Covid-19 і відправлятися на карантин.

У Китаї на сьогодні зареєстровано 81 171 випадок захворювання, 78 - за цю добу. Число загиблих в країні становить 3277, видужали - 73 159 осіб.

Загалом у світі зареєстровано вже 381 744 випадки зараження на коронавірус, зокрема 102 429 людини одужали і 16 558 померли.

Фото: АА