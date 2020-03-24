COVID-19: У Єгипті влада розпорядилась продезінфікувати основні музеї

У намаганні зупинити поширення COVID-19, у Єгипті почали дезінфекцію основних музеїв та туристичних принад.

Про це заявили у міністерстві туризму та старожитностей Єгипту, повідомляє Xinhua.

“Кампанія, до якої вже долучилися Єгипетський музей в Каїрі, Луксор, а також музеї Асван й Танта, є частиною міністерського плану із дезінфекції усіх музеїв та археологічних об’єктів з метою зупинки поширення нового коронавірусу”, - пише Xinhua.

Зазначається, що процедури дезінфекції були виконані відповідно до міжнародних стандартів.

Xinhua нагадує, що влада Єгипту наприкінці минулого тижня оголосила про закриття усіх музеїв та археологічних пам’яток з 23 по 31 березня для їх ретельної дезінфекції.

Як повідомлялося, у Єгипті досі підтвердили 327 випадків зараження на COVID-19 на понад 100 млн мешканців. 14 єгиптян загинуло від недуги. Найбільш населена арабська держава нещодавно запровадила суворі обмежувальні заходи для упередження поширення коронавірусу, зокрема по всій країні були закриті мечеті й церкви, а більшості розважальних центрів, кафе та ресторанів суттєво обмежили години роботи.