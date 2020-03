Трамп видав указ проти спекуляцій з критично важливими товарами й ліками

Про це повідомила в понеділок речниця Білого дому Стефані Грішем, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Дональд Трамп підписав указ для запобігання підвищення цін на постачання, необхідні у нашій війні проти коронавірусу. Це посилає потужний сигнал: ми не дозволимо тим, хто спекулює життєво важливими запасами та підвищує ціни завдати шкоди здоров’ю Америки в цей нужденний час", - зауважила офіційний представник Білого дому.

President @realDonaldTrump just signed an EO to prevent hoarding & price gouging of supplies needed in our war against the #Coronavirus. This sends a strong message – we will not let those hoarding vital supplies & price gougers to harm the health of America in this hour of need. pic.twitter.com/eksxQOVKNM