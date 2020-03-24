Трамп видав указ проти спекуляцій з критично важливими товарами й ліками
Про це повідомила в понеділок речниця Білого дому Стефані Грішем, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Президент Дональд Трамп підписав указ для запобігання підвищення цін на постачання, необхідні у нашій війні проти коронавірусу. Це посилає потужний сигнал: ми не дозволимо тим, хто спекулює життєво важливими запасами та підвищує ціни завдати шкоди здоров’ю Америки в цей нужденний час", - зауважила офіційний представник Білого дому.
President @realDonaldTrump just signed an EO to prevent hoarding & price gouging of supplies needed in our war against the #Coronavirus. This sends a strong message – we will not let those hoarding vital supplies & price gougers to harm the health of America in this hour of need. pic.twitter.com/eksxQOVKNM— Stephanie Grisham (@PressSec) March 23, 2020
Указ президента США надає повноваження міністру охорони здоров'я країни визначати певні групи товарів як критично важливі. Ціни на них зберігатимуться впродовж подальшого періоду попри збільшений попит. Ті, хто завищуватиме ціни на них, переслідуватимуться в кримінальному порядку.
Нагадаємо: наразі в США налічується 43.901 особа, інфікована коронавірусом. При цьому, 560 пацієнтів померли. Найгірша ситуація спостерігається в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія.
Фото: @realDonaldTrump