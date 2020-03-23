У Литві кількість випадків Covid-19 сягнула 160

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що в понеділок підтвердилися ще 17 випадків зараження коронавірусом. Тепер мова йде про 160 підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Про це інформує портал Delfi з посиланням на литовське МОЗ.

«У понеділок в Литві встановлено 17 нових випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість заражених зросла до 160», - повідомили у відомстві.

Як уточнює міністерство, п'ять випадків встановлено в Національній лабораторії з нагляду за громадським здоров'ям: одна людина повернулася з Великої Британії, одна - з Мексики, один випадок контактний, а інформація щодо двох випадків, виявлених на мобільному пункті перевірки у Вільнюсі, уточняється. Сім випадків встановлені в лабораторії вільнюської клініки Сантарос. З них два завезених - по одному з Великої Британії і Франції.

П'ять випадків контактних, один з них - медик з вільнюської поліклініки. Один випадок встановлений в лабораторії Каунаської клініки, пробу отримано з мобільного пункту в Каунасі, інформація уточнюється. Чотири випадки встановлені в лабораторії Клайпедської університетської лікарні: три контактних випадки (контакт двох з них відстежено), один випадок завезений з Німеччини.

У Литві у зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закриті кордони, заборонені масові заходи, закриті всі магазини, крім продуктових і аптек.

За даними Worldometers, загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 351 654, з них 100 600 осіб одужали, померло 15 361 особа.

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