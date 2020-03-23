Facebook пожертвував 720 тисяч масок медикам США

Компанія Facebook пожертвувала 720 тисяч масок американським медикам, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом Covid-19.

Про це повідомив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг на своїй сторінці.

«Медичним працівникам вкрай необхідно більше захисних засобів. Аби допомогти, Facebook пожертвував 720 тисяч масок зі свого резерву на випадок надзвичайних ситуацій. Їх ми придбали на випадок лісових пожеж (у Каліфорнії — ред.). Ми також працюємо над тим, щоб пожертвувати ще мільйони», — написав Цукерберг.

Раніше глава Facebook заявив, що компанія виплатить по тисячі доларів співробітникам за роботу з дому на час ізоляції через коронавірус.

Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.