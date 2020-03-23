ООН планує створити фонд для боротьби з коронавірусом

Організація Об’єднаних Націй (ООН) має намір створити спеціальний фонд для підтримки лікування людей, заражених коронавірусом.

Про це заявила глава МЗС Норвегії Іне Марі Еріксен Сорейде, повідомляє The Irish Times.

«Багатосторонній донорський фонд під егідою ООН забезпечить передбачуваність для наших партнерів і допоможе зробити зусилля (із протидії коронавірусу — ред.) ефективнішими», — заявила міністр.

Зазначається, що мета фонду – допомогти країнам, що розвиваються, та тим, які мають слабкі системи охорони здоров’я, у вирішенні кризи. Крім цього, фонд також допоможе подолати довгострокові наслідки, пов’язані з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2.

Зазначається, що офіційне повідомлення про створення фонду може бути зроблено пізніше цього тижня.

За даними Worldometers, станом на 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 345 289. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 924 померли.