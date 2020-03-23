ООН планує створити фонд для боротьби з коронавірусом
Про це заявила глава МЗС Норвегії Іне Марі Еріксен Сорейде, повідомляє The Irish Times.
«Багатосторонній донорський фонд під егідою ООН забезпечить передбачуваність для наших партнерів і допоможе зробити зусилля (із протидії коронавірусу — ред.) ефективнішими», — заявила міністр.
Зазначається, що мета фонду – допомогти країнам, що розвиваються, та тим, які мають слабкі системи охорони здоров’я, у вирішенні кризи. Крім цього, фонд також допоможе подолати довгострокові наслідки, пов’язані з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2.
Зазначається, що офіційне повідомлення про створення фонду може бути зроблено пізніше цього тижня.
За даними Worldometers, станом на 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 345 289. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 924 померли.