Більшість фракцій виступають проти введення надзвичайного стану – "Голос"

На онлайн-нараді з керівництвом Верховної Ради в понеділок більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні.

Про це йдеться у повідомленні заступника голови фракції “Голос” Ярослава Железняка, яке передав журналістам прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

"Обговорювалося кілька питань: перше – порядок денний позачергового пленарного засідання. Зараз він ще формується. Друге – ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість фракцій виступили категорично проти впровадження надзвичайного стану", - зазначив Железняк.

Він додав, що на нараді також обговорювалося формування законопроєктів, які повинні бути ухвалені на позачерговому засіданні, а також формат засідання і формат голосування.

"Всі ці питання обговорювалися, рішення фінальне поки не прийняте. Чекаємо на оголошення позачергового засідання", - зауважив Железняк.

Депутат уточнив, що позачергове засідання Ради може відбутися цього тижня. Порядок денний наразі узгоджується.

Як повідомлялося, у понеділок, 23 березня, керівництво Верховної Ради з головами парламентських фракцій і груп провели робочу нараду в онлайн-режимі.