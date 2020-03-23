У Нідерландах - третє засідання суду у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося третє судове засідання у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У зв’язку з поширенням коронавірусу судове засідання відбувається без присутності родичів, громадськості та преси. У судовій залі лише судді та одна з трьох нідерландських прокурорів, Деді Вуй-а-Цойодин.

Справу розглядають у найбільшій залі суду – D. Стежити за судовим процесом усі охочі можуть на сайті courtmh17.com, де здійснюється пряма трансляція.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах усі суди через ситуацію з коронавірусом припинили свою роботу від вівторка, 17 березня. Розглядалися лише термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників.

Попередні судові засідання у справі МН17 відбулися 9 та 10 березня.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".