У Росії виявили 61 новий випадок коронавірусу, всього - 366 хворих
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу з попередження поширення вірусу.
«Число офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у Росії за добу збільшилося на 61 до 367», - повідомляє оперативний штаб.
При цьому одного хворого виявлено в окупованому Росією Криму, так що фактично в РФ 366 зареєстрованих випадків коронавірусу, з них - 191 у Москві.
Нові випадки виявлено в шести регіонах. Більшість припадають на Москву - 54. Крім того, по одному випадку зараження виявлено в Новгородській, Архангельській, Брянській областях, по два випадки - в Удмуртії і Кіровській області.
Московський оперативний штаб уточнив, що в Москві дотепер зареєстровано 191 випадок захворювання. Серед нових пацієнтів є іноземці. Хворі прибули до Москви рейсами з Женеви, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.
У всіх нових виявлених випадках люди відвідували протягом останніх двох тижнів країни, де склалася неблагополучна ситуація з поширенням коронавірусу. Всіх ізолювали в інфекційних боксах, контактних осіб оглядають медики.