У Нідерландах кількість випадків коронавірусу зросла до 4204
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 43 пацієнти померли, виявлено 573 нових хворих. Загалом 4204 хворих і 179 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік. Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.
Крім того, у Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.
Фото: АА