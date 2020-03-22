У Німеччині затримали чоловіка, який готувався пустити потяг під укіс

Правоохоронці ФРН затримали чоловіка за підозрою в тому, що він готував аварію на залізниці.

Про це повідомляє DW.

«Поліція в суботу, 21 березня, затримала 51-річного громадянина Німеччини, який, імовірно, послабив рейкові скріплення на 80-метровій ділянці залізничного полотна в районі мосту в Нідернгаузені (земля Гессен)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, небезпечну ділянку на лінії між Кельном і Франкфуртом виявив машиніст, який помітив відхилення в русі поїзда. Після цього на деякий час рух там було перекрито.

За даними німецьких ЗМІ, підозрюваного кілька місяців тому звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за шантаж. В його автомобілі були виявлені інструменти, з допомогою яких зловмисник, імовірно, послабив рейкові скріплення.

Про причини такого вчинку поки що не повідомляється.