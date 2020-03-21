У Туреччині кількість інфікованих COVID-19 за добу росла майже вдвічі
Укрінформ
За попередню добу в Туреччині виявлено 311 нових випадків зараження коронавірусом, п'ять осіб померли.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власний кореспондент Укрінформу.
«За останні 24 години було зроблено 3656 тестів. 311 виявилися позитивними. Кількість інфікованих досягла 670. Загалом на сьогодні померли дев'ять осіб. Усі вони літні люди», - повідомив міністр.
Як повідомлялося, протягом 19 березня у Туреччині було виявлено 168 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість хворих сягнула 359.