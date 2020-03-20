Керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН захворів на коронавірус

Глава Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй Девід Бізлі заразився коронавірусом Covid-19.

Про це йдеться у його письмовій заяві, повідомляє CNN.

"Я почувався зле минулих вихідних, коли повернувся в США після офіційного візиту до Канади, я вирішив самоізолюватися п'ять днів тому. Поки що симптоми відносно легкі, я почуваюся добре. Мені пощастило бути поруч з родиною і мати доступ до чудової медичної підтримки", - заявив він.

Бізлі додав, що працює зі своєю командою з ВПП, щоб відслідковувати тих, з ким він, можливо, був у тісному контакті, коли не знав про інфікування. Ці особи будуть оповіщені.

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"Ми вже розпочали пошук, щоб оповістити кожного з них, аби вони усвідомлювали, що є ризик зараження", - сказав Бізлі.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.