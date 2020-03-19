Головний переговірник ЄС із Британією захворів на коронавірус

Головний переговірник ЄС на переговорах з Великої Британією щодо визначення формату двосторонніх відносин після завершення перехідного періоду Мішель Барньє захворів на коронавірус.

Про це він сам повідомив у Twitter.

«Хочу поінформувати, що мій тест виявився позитивним на #COVID19. Я почуваюся добре та перебуваю у доброму настрої. Дотримуюсь усіх необхідних інструкцій, як і моя команда», - йдеться у дописі.

Барньє звернувся також до всіх, хто уражений хворобою та перебуває в ізоляції, та висловив переконання, що спільними зусиллями «разом ми через це пройдемо».

Усього, за даними українського МОЗ, у світі на сьогодні зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.