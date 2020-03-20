В Іспанії від коронавірусу померли понад тисячу людей
Про це повідомляє El Pais.
"Іспанія вже подолала поріг у тисячу летальних випадків через новий коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Згідно з останніми даними, які оприлюднені 20 березня директором іспанського Центру координації надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Фернандо Сімоном, кількість летальних випадків наразі становить 1 022. Це означає збільшення кількості смертей на 30% у порівнянні з попереднім днем.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії впродовж доби зросла до 19 988 осіб.
Мадрид продовжує лідирувати в Іспанії за кількістю підтверджених випадків Covid-19. Там мешкають 7 165 або 44,1% інфікованих людей з усієї країни. Країна Басків - інший регіон зі значною кількістю заражених, наразі тут зафіксовано 1 465 підтверджених випадків коронавірусу.
Фото: LUIS SEVILLANO