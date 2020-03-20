Штаб-квартиру НАТО закрили для журналістів

У рамках заходів з обмеження розповсюдження коронавірусу Covid-19, запроваджених Бельгії, штаб-квартира НАТО заявила про припинення фізичного допуску журналістів на свою територію.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Через пандемію коронавірусу (Covid-19), штаб-квартира НАТО продовжує вживати запобіжні заходи для безпеки усього персоналу НАТО та відвідувачів. В контексті нещодавніх заходів, що вживаються владою Бельгії для обмеження контактів людей, фізичний доступ (журналістів - ред.) до штаб-квартири буде неможливим до подальшого повідомлення», - йдеться в оприлюдненій інформації. Водночас, як зазначає прес-офіс, журналісти можуть направляти у штаб-квартиру НАТО інформаційні запити засобами електронного зв’язку або телефоном, та слідкувати за заходами в режимі онлайн.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.