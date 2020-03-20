У Нігері зафіксували перший випадок коронавірусу

У Нігері в четвер підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Ілліассу Майнассара, повідомляє Medical Xpress.

«Нігер у четвер зареєстрував свій перший випадок коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Захворювання було виявлено у 36-річного чоловіка, який нещодавно подорожував у Того, Гану, Кот-д'Івуар і Буркіна-Фасо.

За словами глави МОЗ, пацієнт перебуває в стабільному стані. Він також відзначив, що відомство вжило заходів, щоб спробувати обмежити поширення хвороби.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, 88 441 особа одужала, 10 047 загинули.

В Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - смертельні.

Фото: АА