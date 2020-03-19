США ввели санкції проти компаній з ОАЕ через нафтові оборудки з Іраном

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадив санкції проти п'яти компаній, які базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та сприяли іранському режиму у торгівлі нафтою й нафтопродуктами.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій у четвер на сайті Міністерства фінансів США.

"У 2019 році ці п'ять компаній придбали сотні тисяч тонн нафтопродуктів у Національної іранської нафтової компанії (NIOC). Іранська нафта й нафтохімічна промисловість є основними джерелами доходу для іранського режиму, який використовував ці кошти для підтримки агресивних дій", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що у списку опинилися компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів Petro Grand FZE, Alphabet International DMCC, Swissol Trade DMCC, Alam Althrwa General Trading LLC та Alwaneo LLC Co. Компанії приховували походження нафти з Ірану, якою вони оперували, деякі з них у підробних документах вказували походження нафти з Іраку.

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Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучин, "адміністрація Трампа продовжить вводити санкції та ізолювати всіх, хто підтримує іранський режим".

Нагадаємо, санкції США передбачають блокування всієї власності та інтересів компаній, проти яких запроваджені обмеження. Крім того, третім особам забороняється вести бізнес з цими компаніями.