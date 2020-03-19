ОАЕ закриває кордон для іноземців через коронавірус

Відсьогодні лише громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів, які повертаються до країни, отримають дозвіл на в'їзд, тоді як всім іншим не дозволятимуть в'їжджати протягом двох тижнів.

Про це інформує The National.

"ОАЕ оголосили, що всім громадянам не Еміратів буде відмовлено у в'їзді в країну, починаючи з четверга в рамках заходів щодо протидії епідемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні було припинено видачу всіх нових дозволів на роботу та віз іноземцям після приїзду в ОАЕ.

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ОАЕ оголосили 19 березня про 27 нових підтверджених випадків коронавірусу, що збільшило загальну їх кількість в країні до 140.

Як повідомляв Укрінформ, усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: Bloomberg, Getty Images