Зараження COVID-19 офіційно підтверджено у двох конгресменів США
Про це повідомляє в середу CNN.
"У суботу ввечері у конгресмена Діаза-Баларта розвинулись симптоми, в тому числі великий жар та головний біль. Щойно йому повідомили, що він отримав позитивний результат тесту з реакцією на COVID-19", - зауважили в офісі конгресмена в середу.
Своєю чергою, сам законодавець, який представляє Республіканську партію, заявив, що "почуває себе набагато краще", але закликав громадськість сприймати вірус "дуже серйозно".
Крім того, ввечері середи конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс оголосив, що він також має діагноз захворювання на новий коронавірус.
"Сьогодні я дізнався про позитивний тест" – заявив законодавець.
Він підкреслив, що працює з дому у своєму штаті Юта.
Нагадаємо: станом на середу кількість людей, інфікованих COVID-19 у США різко зросла з 7,3 тисячі вдень до 9,4 тисячі ввечері. При цьому, 150 людей померли, щонайменше 106 повністю видужали.
Фото: АА