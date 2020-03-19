Зараження COVID-19 офіційно підтверджено у двох конгресменів США

Двоє конгресменів США – від Республіканської й Демократичної партій – підтвердили, що отримали позитивний тест на захворювання COVID-19.

Про це повідомляє в середу CNN.

"У суботу ввечері у конгресмена Діаза-Баларта розвинулись симптоми, в тому числі великий жар та головний біль. Щойно йому повідомили, що він отримав позитивний результат тесту з реакцією на COVID-19", - зауважили в офісі конгресмена в середу.

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Своєю чергою, сам законодавець, який представляє Республіканську партію, заявив, що "почуває себе набагато краще", але закликав громадськість сприймати вірус "дуже серйозно".

Крім того, ввечері середи конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс оголосив, що він також має діагноз захворювання на новий коронавірус.

"Сьогодні я дізнався про позитивний тест" – заявив законодавець.

Він підкреслив, що працює з дому у своєму штаті Юта.

Нагадаємо: станом на середу кількість людей, інфікованих COVID-19 у США різко зросла з 7,3 тисячі вдень до 9,4 тисячі ввечері. При цьому, 150 людей померли, щонайменше 106 повністю видужали.

Фото: АА