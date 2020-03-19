В Міжнародній асоціації повітряного транспорту закликали підтримати авіакомпанії
Про це заявив генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Александр де Жуньяк, повідомляє Xinhua.
“Держави не можуть займати вичікувальну позицію. Ми побачили, наскільки погіршала ситуація у світі за дуже короткий час. Вони мусять діяти негайно й рішуче”, - сказав Жуньяк.
За його словами, для допомоги авіакомпаніям в уникненні кризи ліквідності, державна підтримка може надійти трьома способами: пряма фінансова допомога, позики та кредитні гарантії або звільнення від оподаткування.
“У нормальні часи авіаційний транспорт забезпечує близько 35% світової торгівлі. Кожне робоче місце в авіаційному транспорті підтримує ще 24 роботи у туристичному та подорожувальному ланцюжку створення вартості - близько 70 млн робочих місць”, - наголосив генеральний директор ІАТА.
Жуньяк нагадав, що за оцінками ІАТА, через чинну кризу авіаційна індустрія може втратити до $113 мільярдів. “Пріоритизація повітряного транспорту, допомога авіакомпаніям фінансово пережити ці темні часи, направить світ на шлях невідворотного відновлення”, - підсумував він.