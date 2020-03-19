В Міжнародній асоціації повітряного транспорту закликали підтримати авіакомпанії

Усім державам світу слід застосувати “надзвичайні кроки” та “врятувати авіаційну індустрію від фінансової загрози”, викликаної ситуацією із COVID-19.

Про це заявив генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Александр де Жуньяк, повідомляє Xinhua.

“Держави не можуть займати вичікувальну позицію. Ми побачили, наскільки погіршала ситуація у світі за дуже короткий час. Вони мусять діяти негайно й рішуче”, - сказав Жуньяк.

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За його словами, для допомоги авіакомпаніям в уникненні кризи ліквідності, державна підтримка може надійти трьома способами: пряма фінансова допомога, позики та кредитні гарантії або звільнення від оподаткування.

“У нормальні часи авіаційний транспорт забезпечує близько 35% світової торгівлі. Кожне робоче місце в авіаційному транспорті підтримує ще 24 роботи у туристичному та подорожувальному ланцюжку створення вартості - близько 70 млн робочих місць”, - наголосив генеральний директор ІАТА.

Жуньяк нагадав, що за оцінками ІАТА, через чинну кризу авіаційна індустрія може втратити до $113 мільярдів. “Пріоритизація повітряного транспорту, допомога авіакомпаніям фінансово пережити ці темні часи, направить світ на шлях невідворотного відновлення”, - підсумував він.