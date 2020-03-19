Білл Гейтс спрогнозував тривалість карантину до десяти тижнів

Донедавна голова ради директорів компанії Microsoft, один із найзаможніших багатіїв планети мультимільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував завершення "шатдауну" через коронавірус через 6-10 тижнів за кращого сценарію.

Про це він розповів користувачам Reddit в середу, пише Bloomberg.

"Якщо влада добре справиться з тестуванням (населення – ред.) та карантином, то впродовж 6-10 тижнів вже буде дуже мало випадків захворювань", - зауважив він.

І тоді, за його словами, з'явиться можливість знову відновити нормальне життя.

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Раніше фундація Білла Гейтса виділила $100 млн на допомогу в розв'язанні глобальної проблеми з COVID-19.

Нагадаємо: за останніми офіційними даними коронавірусом нової форми заразилося 218.361 людина на планеті.