В Італії за добу від коронавірусу зафіксували рекордні 475 смертей

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії за останні 24 години збільшилася на рекордні 475 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometers, де відслідковується статистика поширення коронавірусу у світі.

З огляду на ще 475 смертей станом на середу, кількість летальних випадків від Covid-19 в Італії за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим «стрибком» з моменту початку епідемії в країні минулого місяця.

Для порівняння - у вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.

Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.

Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадків більше, ніж було у вівторок.

14 363 пацієнти госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.

Загальна кількість інфікованих сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії.

Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини.

Як повідомлялося, Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Чиновники не виключають, що жорсткі карантинні заходи можуть бути продовжені після 3 квітня.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

Фото: АА