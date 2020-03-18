В Італії за добу від коронавірусу зафіксували рекордні 475 смертей
Про це повідомляється на сайті Worldometers, де відслідковується статистика поширення коронавірусу у світі.
З огляду на ще 475 смертей станом на середу, кількість летальних випадків від Covid-19 в Італії за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим «стрибком» з моменту початку епідемії в країні минулого місяця.
Для порівняння - у вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.
Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.
Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадків більше, ніж було у вівторок.
14 363 пацієнти госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.
Загальна кількість інфікованих сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії.
Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини.
Як повідомлялося, Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Чиновники не виключають, що жорсткі карантинні заходи можуть бути продовжені після 3 квітня.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.
Фото: АА