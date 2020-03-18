Держдеп включив нового ватажка ІДІЛ до списку глобальних терористів

Держдеп включив нового ватажка ІДІЛ до списку глобальних терористів

Укрінформ
Офіційний Вашингтон оголосив про початок процедури призначення нового лідера ІДІЛ глобальним терористом, що передбачає автоматичне введення санкцій проти нього та осіб, які надаватимуть йому будь-яку підтримку.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, поширеній у вівторок.

"Державний департамент заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера ІДІЛ Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу", - зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що Аль-Мавла відігравав важливу роль у керуванні організації Аль-Каїда в Іраку. Він відомий також як Хаджі Абдалла, Абдул Амір Мухаммед Саїд Сальбі та Абу-Умар аль-Туркмані.

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Це означає, фактично, не тільки введення персональних санкцій проти нового ватажка ІДІЛ, а також заборони для третіх осіб мати з ним справи, робити транзакції чи надавати будь-яку підтримку.

"Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ", - підкреслили в Держдепі.

Як наголосили в відомстві, так званий "халіфат" ІДІЛ в Іраку й Сирії був знищений. "І зараз ми ведемо боротьбу з його філіями та мережами по всьому світу", – зауважили в Держдепартаменті США.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні підрозділ спецоперацій ЗС США здійснив рейд, внаслідок якого було вбито лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді у сирійській провінції Ідліб.

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