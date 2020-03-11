Арештований у Києві іноземець виявився членом "ІДІЛ"

Затриманий у Києві іноземець, якого суд заарештував на 30 діб, є членом міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях «ІДІЛ». На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів», - йдеться у повідомленні.

Раніше прокуратура міста Києва повідомила, що суд у Києві заарештував на 30 діб громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

Крім того, його вже було засуджено на території України за вчинення розбою.

Прокуратура розпочала процедуру екстрадиції.