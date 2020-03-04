СБУ викрила агітаторів-сепаратистів у Запоріжжі та Одесі

Служба безпеки України виявила в Одесі та Запоріжжі агітаторів, які закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності нашої країни.

По це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали. Агітатори, зокрема, закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, підтримували ідею створення фейкової Новоросії», - йдеться у повідомленні.

За інформацією силовиків, контент вони отримували із пропагандистських інтернет-видань країни-агресора та сайтів бойовиків «Л/ДНР».

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів проваджень правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують їх протиправну діяльність.

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Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили жителям Одеси про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Дії жителя Запоріжжя кваліфіковані за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.