В Одесі засудили пропагандиста сепаратизму

В Одесі засудили чоловіка, який займався пропагандою сепаратизму в інтернеті.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області у Facebook.

“Слідство встановило, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж публікації із закликами до насильницької зміни кордону та захоплення державної влади в Україні”, - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

Київський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Вирок набув законної сили.