Російського журналіста Пивоварова не впустили в Україну

Прикордонники відмовили у в’їзді в Україну російському журналісту Олексію Пивоварову.

Про це сам Пивоваров написав у Facebook 29 лютого.

“Кілька років не був в Україні й, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили”, - бідкається головний редактор RTVI та автор репортажу про життя в “ДНР”.

За словами Пивоварова, прикордонники в аеропорту вручили йому постанову про відмову у пропуску на територію України, оскільки він не зміг “підтвердити причину перебування в країні”.

Як повідомлялося, 23 лютого в аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації. За даними ДПСУ, вони прилетіли в Україну вести лекції про “копірайтинг та пошук натхнення”. Однак було встановлено, що ці росіяни раніше незаконно відвідували окупований Крим. Їм відмовили у перетині держкордону України та проставили заборону в’їзду в країну на 3 роки.

Крім того, минулого тижня в "Жулянах" завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців “мистецтва масових комунікацій”.